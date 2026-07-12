Guardian: Франция и Британия увеличат штат сотрудников погранконтроля

Франция и Великобритания планируют увеличить штат сотрудников пограничного контроля, чтобы избежать транспортного коллапса, который может быть вызван новыми процедурами снятия отпечатков пальцев и распознавания лиц.
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