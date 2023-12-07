Chery в 2024 году привезет в Россию десять новинок

Глава Chery Nev (очередной суббренд компании Chery) Дмитрий Максимов озвучил планы на будущий год. Так, новая марка собирается представить в России сразу семь моделей: пять из них в духе времени будут гибридными, а другие две — полностью электрическими.
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