ИКЕА промахнулась

Юрий Ильинов

FT: Китайская торговая организация ищет военные «игрушки для детей» по заказу российских покупателей В прошлом месяце китайская торговая организация попыталась закупить оборудование подавления дронов для российских покупателей. Эти усилия подчеркнули тесные связи между двумя странами на фоне обеспокоенности Европы и США по поводу поставок Китаем в Москву технологий двойного назначения. Как сообщает газета Financial Times, связанная с правительством Ассоциация содействия торговле провинции Гуандун в России (создана в прошлом году для помощи российским покупателям в покупке товаров, начиная от грузовиков и заканчивая лодками), разместила в своей социальной сети WeChat «Уведомление о том, что иностранные предприятия приобретают оборудование и беспилотные летательные аппараты» для перепродажи в Россию. В ассоциации заявили, что покупателям нужны «генераторы помех, детекторы дронов (торговые марки «БорисТон», «Ассель Лабс», «Булат») или другие аналогичные технологические решения, подавители БПЛА, постановщики помех в полосе частот связи». Покупатели хотели закупить китайский аналог военных детекторов дронов «Булат», разработанных петербургской компанией 3mx. В компании 3mx заявили, что эти детекторы с успехом использовались «на передовой». Объявление о закупке было опубликовано 22 мая, но позже удалено. Представитель китайской ассоциации сообщил Financial Times, что это объявление было «какой-то ошибкой, поэтому мы его удалили». Этот человек утверждал, что российские покупатели на самом деле искали «детские игрушки». США неоднократно заявляли, что хотят прекратить поставки со стороны Китая для нужд оборонной промышленности РФ. Китай, по их мнению, является жизненно важным звеном для поддержания военной машины президента Владимира Путина. В прошлом месяце Казначейство США ввело санкции в отношении двух китайских групп – Wuhan Global Sensor Technology и Wuhan Tongsheng Technology – о которых чиновники ранее сообщали журналистам, что они помогают России. Министерство финансов также нацелилось на компанию Juhang Aviation, базирующуюся в Шэньчжэне, которая производит оборудование для дронов, включая пропеллеры, подавители сигналов, датчики и двигатели.