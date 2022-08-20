Позитив для оптимистов

3 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Алексеевич
    И ни в статье, ни в комментариях нет ни слова о том, что эти трое были вдупель пьяными! А ведь теперь уже можно раскр...Последние герои С...
  • Юрий Николаев
    Что за бред?! Генсек ООН помогает России?!!! Автор сам то понял чего ляпнул?! Да этот "генсек" даже посрать без разре...Генсек ООН тайно ...
  • Сергей Касицын
    Гавно статьяПрогноз Сатановск...

8 гадких привычек иностранцев, которые никогда не приживутся в России

8 гадких привычек иностранцев, которые никогда не приживутся в России

Мы действительно разные. Мы можем понять друг друга, если приложить определённые усилия, однако некоторые черты людей, живущих за пределами Русского мира, никогда не станут нашими.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх