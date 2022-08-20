8 гадких привычек иностранцев, которые никогда не приживутся в России

Мы действительно разные. Мы можем понять друг друга, если приложить определённые усилия, однако некоторые черты людей, живущих за пределами Русского мира, никогда не станут нашими.
Популярные статьи
- Халява, хлопцы. Как Европа излечила граждан Украины от желания работать
- Почему на обстрелы наших городов мы не отвечаем ударом по Киеву и почему не уничтожаем тех, кто обстреливает ЗАЭС. Ответы от командира РВСН
- Американцы воруют бензин на заправках и друг у друга. Финнов, заправляющихся в России, обвинили в госизмене. Топливные страсти
Свежие комментарии