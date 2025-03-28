ВДНХ, Павильон № 58 "Земледелие"

В 1937 году на месте строящейся выставки по проекту А.А. В Тации участвует НК. Иванченко. В январе 1949 года на Украине был проведен закрытый конкурс на проект нового здания павильона, победителем которого стал проектировщик А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии