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Trump Calls On Senate To Pass Bill Making Daylight Saving Time Permanent

Trump Calls On Senate To Pass Bill Making Daylight Saving Time Permanent

Trump Calls On Senate To Pass Bill Making Daylight Saving Time Permanent Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, President Donald Trump on Friday morning urged Senate Republicans to pass a bill that makes daylight saving time permanent, coming months after the measure cleared the House of Representatives.

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