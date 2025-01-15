«Мыть даже бананы»: врач объяснила, как избежать заражения гепатитом через фрукты

МОСКВА, 15 января, ФедералПресс. Врач-гепатолог и заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с НСН предупредила о рисках заражения вирусом гепатита А и другими кишечными инфекциями через замороженные и свежие фрукты.
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