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FiNE NEWS

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Телепрограмма Сати Спиваковой объединяет музыку и культуру в новом формате

Сати Спивакова продолжает вести программу «Сати. Нескучная классика», которая выходит в эфире и посвящена не только классической музыке, но и её взаимосвязи с философией, психологией, кинематографом и мультипликацией.

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