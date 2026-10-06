В Лошицком парке восстановят каплицу и мельницу

В Лошицком усадебно-парковом комплексе восстанавливают каплицу и мельницу: на первом объекте уже возводят стены толщиной 1,2 метра с армированием кладки, на втором усилили фундаменты и приступили к реставрации старинной кирпичной кладки с использованием аутентичного материала из тугоплавких глин юрского периода.
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