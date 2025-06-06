Знаете, что поражает в этих ситуациях: нагло врут, что строят для людей. Но люди - это мы: в том числе и я, мои близкие, соседи , коллеги.
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Знаете, что поражает в этих ситуациях: нагло врут, что строят для людей. Но люди - это мы: в том числе и я, мои близкие, соседи , коллеги.
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