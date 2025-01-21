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Царьград

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Командиры ВСУ пытаются вывести личный состав из Донецкой Народной республики

Командиры ВСУ пытаются вывести личный состав из Донецкой Народной республики

Украинские подразделения в ДНР несут большие потери, так как все пути отхода находятся под плотным огневым контролем русской армии.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Мочите всех в сортире под названием украина!!!!
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