Американский полковник: ВС РФ готовятся к окружению Киева, и Зеленский будет собирать чемоданы

Россия готовит большую войсковую группировку для выдвижения на Киев и далее в западном направлении. По мнению планировщика военных кампаний, отставного американского полковника Дугласа Макгрегора, ВСУ вскоре могут оказаться в очень трудной ситуации.
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