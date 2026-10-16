Вооруженные силы России поразили шедшее в Одессу судно с грузом для украинской армии. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России.
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