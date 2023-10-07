ВНИИ ГОЧС: подтопления грозят 12 регионам РФ этой осенью и зимой

В осенне-зимний период из-за высокого уровня грунтовых вод 12 регионам РФ грозят подтопления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).