Росреестр разъяснил особенности ускоренной регистрации недвижимости

С января 2025 года россияне могут зарегистрировать права на недвижимость за один день, заплатив повышенную пошлину Чтобы зарегистрировать недвижимость в ускоренном порядке (за один рабочий день), необходимо в заявлении поставить соответствующую отметку.
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