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Мировое обозрение

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Микроэлектромеханика — верный путь к «умной пыли»?

Микроэлектромеханика — верный путь к «умной пыли»?

Полупроводниковая фотолитография, 3D-печать и иные новейшие методы промышленного производства активно применяются для массового изготовления микроэлектромеханических устройств (micro-electro-mechanical systems, MEMS): датчиков и актуаторов, а также разнообразных их комбинаций характерными размерами от миллиметров до считаных микронов.

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