Удалиться от офиса: интерес петербуржцев к работе из дома за год вырос на 65 %

Число вакансий удаленного формата возросло в Северной столице на 41 %. Интерес соискателей из Петербурга к вакансиям для удаленной работы возрос на 65 % в феврале в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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