Патриарх Кирилл поздравил граждан с наступающей Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил граждан с наступающей Пасхой. «Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими и исполненными огромной духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим и светозарным праздником Святой Пасхи», — заявил он.
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