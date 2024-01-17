А что там с яйцами? Amic проверил, дешевеют ли цены на продукт в Барнауле

"Психологическую отметку" в 100 рублей преодолел лишь один магазин и лишь на одну позицию Вчера, 16 января, РИА Новости сообщило, что в России начали дешеветь яйца — местами они преодолели "психологическую отметку в 100 рублей".
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