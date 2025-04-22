📷⚡️ВС РФ тестируют на фронте логистический логистический робототехнический комплекс под названием «Вольчанин», предназначенный как для доставки тех или иных грузов, так и для эвакуации раненых.
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📷⚡️ВС РФ тестируют на фронте логистический логистический робототехнический комплекс под названием «Вольчанин», предназначенный как для доставки тех или иных грузов, так и для эвакуации раненых.