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Bloomberg: однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах

Bloomberg: однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency Члены Демократической партии США не верят в победу действующего главы Белого дома Джо Байдена в победу на выборах, сообщает агентство Bloomberg.

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