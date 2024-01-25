Bloomberg: однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency Члены Демократической партии США не верят в победу действующего главы Белого дома Джо Байдена в победу на выборах, сообщает агентство Bloomberg.
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