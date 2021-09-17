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МИД КНР возложил ответственность за восстановление Афганистана на США

МИД КНР возложил ответственность за восстановление Афганистана на США

США должны взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказать ему экономическую и гуманитарную помощь.

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Алла Дубинина
А когда приход и последующее бегство США принесли хоть что то позитивное в другие страны .Но флер от Голливудского агитпрома не позволяет другим освободится от иллюзий по поводу политики США и их демократии только для себя любимых - паразитов всей планеты...

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