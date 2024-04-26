В 2023 году челябинский бизнес-омбудсмен помог предпринимателям обжаловать в судах доначисления на сумму около 500 млн рублей

В течение 2023 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области принял участие в поддержке правовой позиции предпринимателей в рамках 7 судебных дел, рассматриваемых Арбитражным судом региона.
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