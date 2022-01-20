Ровно через месяц, 20.02 – первый гигос Moscow Rock City в Hard Rock Cafe в наступившем 2022-м!Придерживаясь доброй традиции, мы выступим в два акта: в первом из них будет песен 10 исключительно KISS, во втором – ещё песен 15 грандов хард-н-хеви 70-х и 80-х!Придерживаясь ещё одной доброй традиции, мы оставляем вход на мероприятие халявным, а столик вы можете забронировать, пожалуй, хоть прямо сейчас по следующей ссылке:https://taplink.