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Русская весна

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Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об Армии России

Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об Армии России

Совет Федерации 7 февраля единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ, призывы к экстремизму и ряд других преступлений.

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Комментарии
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Константин Самарин
Давно пора было начать трясти Пяную Колонну!
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15 час.

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