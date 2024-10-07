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Культуромания

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Старинные иконы уйдут с молотка на торгах в Красноярске

Старинные иконы уйдут с молотка на торгах в Красноярске

8 октября аукционный дом «Литфонд» проведет в Красноярске торги, на которые заявлены редкие издания, автографы, фотографии, исторические бумаги, произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, а также старинные предметы быта.

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