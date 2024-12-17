Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Только депортация: подросток из Узбекистана кошмарит стариков и выкладывает видео в соцсети

Только депортация: подросток из Узбекистана кошмарит стариков и выкладывает видео в соцсети

Avia.pro - СМИ Молодой иноземец Джонни ежедневно прикалывается над пенсинерами, записывает это на камеру и выкладывает в сеть.

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Комментарии
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М
ММ
Когда мы были в оперотряде таких &quot;подростков&quot; обрабатывали без оставления следов, но потом этот малолетний преступник не мог бегать и писал под себя. Неужели спецслужбы стали настолько беспомощные?
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3 час.
Максим Шишкин
Ты митинг заканчивай. И да, план Даллеса уже реализовали (слава Богу, только частично) либерасты и дерьмократы. В 1990-е. В статье речь идет о преступнике. Скорее всего, не имеющем к России никакого отношения. От таких уродов Россию и россиян защищать надо.
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2 час.
Karmadon
Как бороться с подобным? Тюрьма или колония это для людей. Нелюдям с животными инстинктами - в зоопарк, в клетку рядом с обезьянами. Для начала, на годик.
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1 час.

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