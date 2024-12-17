Только депортация: подросток из Узбекистана кошмарит стариков и выкладывает видео в соцсети

М ММ Когда мы были в оперотряде таких "подростков" обрабатывали без оставления следов, но потом этот малолетний преступник не мог бегать и писал под себя. Неужели спецслужбы стали настолько беспомощные?

Максим Шишкин Ты митинг заканчивай. И да, план Даллеса уже реализовали (слава Богу, только частично) либерасты и дерьмократы. В 1990-е. В статье речь идет о преступнике. Скорее всего, не имеющем к России никакого отношения. От таких уродов Россию и россиян защищать надо.