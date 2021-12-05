Суд в Ливии подтвердил право сына Каддафи участвовать в выборах

Апелляцию Высшей избирательной комиссии на решение восстановить сына бывшего руководителя страны Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама кандидатом в президенты отклонил суд ливийского города Себха, сообщает 5 декабря телеканал Libyan Jamahiriya TV.
Апелляцию Высшей избирательной комиссии на решение восстановить сына бывшего руководителя страны Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама кандидатом в президенты отклонил суд ливийского города Себха, сообщает 5 декабря телеканал Libyan Jamahiriya TV.
Свежие комментарии