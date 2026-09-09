Дерево упало на 13-летнюю девочку в Самаре

t.me/Прокуратура Самарской области В Самаре возбудили уголовное дело после того, как на 13-летнюю девочку упало дерево.
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