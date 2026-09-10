Полковник Ходаренок: Patriot не является волшебной палочкой для украинской ПВО

© Oleksandr Ratushniak/Reuters Украина столкнулась с критическим дефицитом ракет-перехватчиков к западным зенитным ракетным системам и комплексам, заявляют украинские военные и политики.
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