В Петербурге дагестанец на авто врезался в столб, уронив его на ребенка

В этом году он уже 14 нарушал ПДД. В Приморском районе Петербурга произошло жуткое ДТП. Мужчина за рулем фургона врезался в светофорную стойку с дорожными знаками, и она упала на 13-летнюю девочку, сообщает 78.
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