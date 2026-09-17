35 Years Ago Today: Tim Allen Became A Sitcom Superstar With A Hit ABC Series

Tim Allen was one of the biggest names in the world of entertainment during the 1990s - and it all began with one wildly successful ABC sitcom.
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