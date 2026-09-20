В метеоритах нашли десятки тысяч «кирпичиков жизни» — и это меняет всё!

Представьте: где-то в глубинах космоса, задолго до того, как на Земле появилась первая капля воды, уже кипела настоящая химическая вечеринка.
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