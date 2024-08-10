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Курские новости

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Алаудинов заявил, что бои с ВСУ в Курской области закончатся падением Украины

Алаудинов заявил, что бои с ВСУ в Курской области закончатся падением Украины

Вместе с тем, глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил следующее: - Новейшие российские танки могут дойти до площади перед зданием Рейхстага в ответ на появление немецкой техники в составе вторгшихся в Курскую область украинских подразделений.

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