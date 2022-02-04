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США ввели санкции против граждан Белоруссии за деятельность против диссидентов

США ввели санкции против граждан Белоруссии за деятельность против диссидентов

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких граждан Белоруссии за их деятельность за рубежом, "направленную против диссидентов".

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