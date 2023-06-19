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Какие родинки на коже могут быть опасны

Какие родинки на коже могут быть опасны

Родинки — очень распространенное явление, особенно среди людей со светлой кожей. «Лента.ру» поговорила с Игорем Утяшевым — врачом-онкологом, кандидатом медицинских наук, экспертом телеканала «Доктор», членом Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), лидером группы по меланоме, опухолям кожи и саркомам Института онкологии Хадасса в Москве и выяснила, какие родинки представляют собой опасность, как правильно за ними ухаживать и что поможет предотвратить развитие меланомы.

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