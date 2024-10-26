Ученые: шизофрения увеличивает риск внезапной смерти в 4 раза

Люди, страдающие шизофренией, умирают внезапно до четырех раз чаще остальных. Также риски внезапной смерти увеличивает депрессия и другие расстройства психики, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Heart.
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