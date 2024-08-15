Дайджест дня: Москвичи для Спецсвязи, Preface в продаже и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Спецсвязь России, о транспорте которой мы недавно рассказывали, приобрела 100 кроссоверов Москвич 3 для пополнения своего автопарка по всей стране.