Семья из Британии отравилась грибами из-за ChatGPT. Они следовали инструкциям из книги

Семья в Великобритании отравилась, следуя рекомендациям из книги о грибах, написанной нейросетьюВ последнее время рынок издательской продукции охвачен волной книг, написанных с помощью искусственного интеллекта.
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