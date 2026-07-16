«Вся Одесса на ушах». В порту горят танкеры, а сухогрузы идут на дно. Морская блокада в действии?

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Sergey Ivanov

Впечатляет. Только один вопрос: Что мешало сделать все это еще 4 года назад? Странная какая- то эта война. Слишком договорнячком пованивает. А еще вызывает тошноту все эти сообщения «СовИнформБюро», которые начинаются с одной и той же фразы: -В ответ на.... мы предприняли..... Так кто с кем войну ведет? Такое ощущение, что Россия все эти 5 почти лет только и делает, что «защищается»! Противно все это. Вместо того, чтобы раз и навсегда применить силу, мы зачем- то продолжаем эту игру в поддавки. Оно бы и наплевать- но за эти игры наших начальников расплачиваются своими жизнями русские парни...