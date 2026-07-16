Порт, который перестал быть портом В последние дни одесская гавань превратилась в самое горячее место Украины.
«Вся Одесса на ушах». В порту горят танкеры, а сухогрузы идут на дно. Морская блокада в действии?
Комментарии
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Вячеслав 5
Скоро и одесситы побегут в Россию за бензином или насовсем.потом молдоване и румыны-да уж.
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1 м.
Вячеслав Денисов
Что мешало сделать это год-другой назад? "...нас обманывали..."
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1 м.
SI
Sergey Ivanov
Впечатляет. Только один вопрос: Что мешало сделать все это еще 4 года назад? Странная какая- то эта война. Слишком договорнячком пованивает. А еще вызывает тошноту все эти сообщения «СовИнформБюро», которые начинаются с одной и той же фразы: -В ответ на.... мы предприняли..... Так кто с кем войну ведет? Такое ощущение, что Россия все эти 5 почти лет только и делает, что «защищается»! Противно все это. Вместо того, чтобы раз и навсегда применить силу, мы зачем- то продолжаем эту игру в поддавки. Оно бы и наплевать- но за эти игры наших начальников расплачиваются своими жизнями русские парни...
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