Андреева назвала важнейшей в карьере победу над Азаренко на "Ролан Гаррос-2024"

Российская теннисистка Мирра Андреева в интервью Спортсу заявила, что победа над белоруской Викторией Азаренко во втором круге Открытого чемпионата Франции - "Ролан Гаррос-2024" является одной из самых важных в карьере.
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