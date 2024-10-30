Подростки сделают жизнь на малых территориях лучше!✨ Свои социальные проекты ребята представят на открытом конкурсе «Новые искатели», который проводит Фонд Тимченко.
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Подростки сделают жизнь на малых территориях лучше!✨ Свои социальные проекты ребята представят на открытом конкурсе «Новые искатели», который проводит Фонд Тимченко.