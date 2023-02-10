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В Томской области потратили на проект «Палеозой» 1,4 млрд рублей

В Томской области потратили на проект «Палеозой» 1,4 млрд рублей

Расходы на проект по добыче доюрской нефти «Палеозой» составили за период с 2017 по 2022 год 1,4 млрд рублей, заявили в департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Томской области, 10 февраля сообщает РИА Томск.

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