В Томской области потратили на проект «Палеозой» 1,4 млрд рублей

Расходы на проект по добыче доюрской нефти «Палеозой» составили за период с 2017 по 2022 год 1,4 млрд рублей, заявили в департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Томской области, 10 февраля сообщает РИА Томск.