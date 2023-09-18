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Секретарь СНБО Украины Данилов: Ликвидация Черноморского флота России ускорит завершение войны победой Киева

Секретарь СНБО Украины Данилов: Ликвидация Черноморского флота России ускорит завершение войны победой Киева

Уничтожение Черноморского флота позволит Украине одержать окончательную победу над Россией на фоне отсутствия у нее возможностей противостоять "передовым" западным технологиям.

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