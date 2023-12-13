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«Сложно объяснить»: новый ход Зеленского вызывал замешательство в СМИ 

«Сложно объяснить»: новый ход Зеленского вызывал замешательство в СМИ 

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times не смог найти объяснение визиту президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину на фоне ухудшения ситуации для ВСУ.

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Комментарии
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АндрейБорков
И ни чего то вы не понимаете! Мусьё Зэленский не просто так в Аргентину приволокся, он туда метнулся по делу, как говорил товарищ Ленин - АРХИ-НУЖНООМУ И АРХИ-ВАЖНОМУ.  Первое, это само собой поддержка УкРуины со стороны Аргентины, ну куда же укропитекам без латиносов-американосов? Ни куда! Во вторых это помощь от недозрелых бананов до отморозков из аргентинской братвы. А как аргентинцы соберут пару &quot;бригад&quot; отмороженных бойцов и направят их сдохнуть за УкРуину! Может быть? Да легко! Вот тут и америкосы свою долю поимеют. У УкРуины не на чем перебросить бандгруппы из Аргентины под тот же Херсон, а США это сделают легко, естественно за &quot;умеренную плату&quot;, то есть дадут укропитекам взаймы кучу бабла, под это дело перебросят под Херсон или Харьков бандгруппы из Аргентины. Отморозки на УкРуине будут умерщвлены ВС РФ, а долг УкРуины США за услугу это дело святое, последнее с себя сними, но долг отдай. Да и насчет недозрелых бананов, те же США, за &quot;не совсем большую&quot; плату, то же в долг, отправят эти фрукты боевикам ВСУ для доп.питания. Дойдут бананы или нет, а укропиттеки США будут еще и за это должны. Так, что не зря Зэленский катался в Аргентину, по крайней мере для США не зря.
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