«Сложно объяснить»: новый ход Зеленского вызывал замешательство в СМИ 

АндрейБорков

И ни чего то вы не понимаете! Мусьё Зэленский не просто так в Аргентину приволокся, он туда метнулся по делу, как говорил товарищ Ленин - АРХИ-НУЖНООМУ И АРХИ-ВАЖНОМУ. Первое, это само собой поддержка УкРуины со стороны Аргентины, ну куда же укропитекам без латиносов-американосов? Ни куда! Во вторых это помощь от недозрелых бананов до отморозков из аргентинской братвы. А как аргентинцы соберут пару "бригад" отмороженных бойцов и направят их сдохнуть за УкРуину! Может быть? Да легко! Вот тут и америкосы свою долю поимеют. У УкРуины не на чем перебросить бандгруппы из Аргентины под тот же Херсон, а США это сделают легко, естественно за "умеренную плату", то есть дадут укропитекам взаймы кучу бабла, под это дело перебросят под Херсон или Харьков бандгруппы из Аргентины. Отморозки на УкРуине будут умерщвлены ВС РФ, а долг УкРуины США за услугу это дело святое, последнее с себя сними, но долг отдай. Да и насчет недозрелых бананов, те же США, за "не совсем большую" плату, то же в долг, отправят эти фрукты боевикам ВСУ для доп.питания. Дойдут бананы или нет, а укропиттеки США будут еще и за это должны. Так, что не зря Зэленский катался в Аргентину, по крайней мере для США не зря.