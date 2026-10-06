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Нижегородская правда

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Врач Черепицына назвала 5 доступных продуктов с высоким содержанием йода

Врач Черепицына назвала 5 доступных продуктов с высоким содержанием йода

Йод — ключевой микроэлемент, необходимый для нормальной работы щитовидной железы. Он играет важную роль в синтезе гормонов, регулирующих обмен веществ, рост и развитие организма.

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