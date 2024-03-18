«Выжить невозможно»: в ВСУ пришли в ужас из-за российского оружия

У российских военных скоро будет достаточно FPV-дронов, чтобы поразить каждого солдата ВСУ на фронте, заявил украинский военнослужащий Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в интервью телеканала «Ми — Україна».
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