В ЛНР сообщили о поражении бойцов «Азова» у Нововодяного

Российские военные заманили в ловушку и поразили бойцов 12-й бригады украинского спецназа «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) в районе села Нововодяное в Луганской народной республике (ЛНР).
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