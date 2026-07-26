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Кадры боевой работы операторов дронов в зоне СВО

Кадры боевой работы операторов дронов в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовали кадры боевой работы российских операторов дронов на передовой. Операторы FPV-дронов успешно выполнили боевые задачи по уничтожению бронетехники и живой силы противника на Краснолиманском направлении.

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