Кадры боевой работы операторов дронов в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовали кадры боевой работы российских операторов дронов на передовой. Операторы FPV-дронов успешно выполнили боевые задачи по уничтожению бронетехники и живой силы противника на Краснолиманском направлении.
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