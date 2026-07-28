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Камера запечатлела полную историю жизни птицы — от строительства гнезда до первого полета птенцов

Камера запечатлела полную историю жизни птицы — от строительства гнезда до первого полета птенцов

Установленная возле гнезда камера непрерывно снимала весь период жизни птицы. На кадрах видно, как она выбирает место, строит и обустраивает гнездо, откладывает яйца, высиживает потомство, кормит вылупившихся птенцов и заботится о них до момента, когда они окрепли и впервые покинули гнездо.

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