Камера запечатлела полную историю жизни птицы — от строительства гнезда до первого полета птенцов

Установленная возле гнезда камера непрерывно снимала весь период жизни птицы. На кадрах видно, как она выбирает место, строит и обустраивает гнездо, откладывает яйца, высиживает потомство, кормит вылупившихся птенцов и заботится о них до момента, когда они окрепли и впервые покинули гнездо.